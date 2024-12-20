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288 ألف عامل وافد يحملون تصاريحًا في الأردن

20 ديسمبر 2024
288 ألف عامل وافد يحملون تصاريحًا في الأردن

وطنا اليوم:بلغ عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل لغاية تاريخه 288 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات ويعملون في الأنشطة الاقتصادية كافة، وفقا لـ وزير العمل الدكتور خالد البكار.
وقال البكار خلال رده على أسئلة نيابية تناقش الاثنين المقبل، إن العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية في قطاع الزراعة وصلت إلى 57688 تصريح عمل إضافة إلى 740 عاملا وافدا حصلوا على تصاريح مياومة كعمال زراعة ( تصريح حر).
وبين البكار أن استحقاق العمالة الوافدة يعتمد على طبيعة المزروعات للأراضي الزراعية وطريقة الري ومساحات الأراضي وأعداد الأغنام أو الدواجن، موضحا أن عقد العمل الموقع بين المزارع والعامل الوافد هو الذي يحدد العلاقة التعاقدية ما بينهم.
وأكد البكار أن العمال الأردنيين وغير الأردنيين خاضعون بحكم التشريعات النافذة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 وتعديلاته.
وتابع البكار أن وزارة العمل تنظر إلى موضوع فتح باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي بمنظور شمولي بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وبما يحافظ على تنظيم سوق العمل بشكل إيجابي وبما يعالج العديد من المشاكل والثغرات التي تواجه عملية استقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي.


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