احصائيات: نحو 18 مليار هاتف حول العالم وأكثر من 7 مليار مستخدم

وطنا اليوم:شهد العالم نموًا هائلًا في استخدام الهواتف المحمولة خلال العقود الماضية، ما جعلها جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

وتتنوع الإحصائيات المتعلقة بعدد الأجهزة المحمولة الفعّالة عالميًا، وفيما يلي نظرة على أبرز هذه الأرقام والتوقعات المستقبلية.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة Statista المتخصصة في التحليلات البيانية، بلغ عدد أجهزة الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم حوالي 15 مليار جهاز في عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 18.22 مليار جهاز بحلول عام 2025.

بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية تحديدًا، تشير التقديرات إلى أن العدد سيصل إلى 7.1 مليار مستخدم بحلول نهاية عام 2024.

مع تزايد عدد الأجهزة والمستخدمين، يُقدّر أن نسبة انتشار الهواتف المحمولة تتجاوز 100% في العديد من الدول، مما يعني أن هناك أكثر من جهاز لكل فرد في بعض المناطق.

على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، بلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة 103.1% في عام 2014.

تتصدر الصين قائمة الدول من حيث عدد مستخدمي الهواتف الذكية، حيث يُقدّر العدد بحوالي 974.69 مليون مستخدم، تليها الهند بـ 659 مليون مستخدم.

ومع استمرار التطور التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الأجهزة المحمولة، من المتوقع أن يستمر عدد الأجهزة الفعّالة في النمو، مما يعكس التحول الرقمي المتسارع في مختلف أنحاء العالم.

وتُعد الهواتف المحمولة عنصرًا أساسيًا في الحياة الحديثة، ويُتوقع أن يستمر عددها في الزيادة مع تقدم التكنولوجيا وارتفاع الطلب على الاتصال الرقمي.