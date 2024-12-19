إدارة العمليات العسكرية تنشر قائمة بأسماء المتورطين بدماء السوريين

وطنا اليوم:نشرت إدارة العمليات العسكرية في سوريا قائمة مطولة بأسماء المتورطين بدماء السوريين، ممن كانوا يتبعون للنظام السوري السابق.

وجاء على رأس الأسماء ما يعرف بالقائمة رقم 1، والتي تضم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر؛ المعروف على أنه الزعيم الفعلي لحملة قمع الاحتجاجات ضد النظام السابق، والمستشار الأمني والعسكري لبشار الأسد وهو ضابط المخابرات السابق علي مملوك.

وحملت القائمة وزراء دفاع سابقين، هم فهد جاسم الفريج وعلي أيوب وعلي عباس، هذا الأخير المعروف على أنه المسؤول عن هجمات الكيماوي على المعارضة السورية.

وضمت اللائحة قائد قوات النمر سهيل الحسن، وأشهر ما يعرف عنه أنه ابتدع البراميل المتفجرة التي تم استخدامها بقمع المعارضة السورية، وارتكب مجازر عدة في حلب والغوطة.

وفي القائمة أيضا عدة قادة عسكريين سابقين في نظام الأسد، كرئيس مكتب بشار الأسد بسام مرهج الحسن وجميل حسن وحسام لوقا.

وتواجد باللائحة ما يعرف بجزار داريا قحطان خليل، وهو رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية سابقا، إضافة لجمال يونس صاحب المسيرة الحافلة بالجرائم في بداية الاحتجاجات بسوريا؛ خلال قيادته للفوج 555 التابع للفرقة الرابعة بالجيش السوري.

ويضاف للقائمة عدد من أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من المقربين منه، منهم رفيق شحادة والذي يعرف بالقاتل المأجور وعاطف نجيب ابن خالة بشار والمسؤول الرئيسي عن اعتقال أطفال درعا ، وزهير الأسد ابن الأخ غير الشقيق لحافظ الأسد صاحب أسلوب تجويع المناطق.