البترا.. إغلاق 14 فندقًا وتسريح 487 موظفًا من العاملين

وطنا اليوم:في الوقت الذي خسرت فيه مدينة البترا نحو 75% من زوارها الأجانب خلال العام الحالي 2024 مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، اغلق 14 فندقًا وتسريح 487 موظفًا من العاملين بالقطاع الفندقي في البترا.

وقال رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، إن القطاع السياحي في البترا عانى بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى إغلاق 14 فندقًا وتسريح 487 موظفًا من العاملين بالقطاع الفندقي، وكان لذلك انعكاس مباشر على القطاعات السياحية الأخرى في البترا مثل المطاعم والرواحل ومحلات التحف والنقل السياحي، إضافة إلى تراجع الحركة التجارية بشكل عام في اللواء.

وأضاف البريزات، خلال لقائه لجنة السياحة النيابية لاطلاعهم على أبرز التحديات التي تواجه السلطة والقطاع السياحي في لواء البترا، وحجم الضرر الذي تعرض له القطاع جراء الحرب على غزة، أن الأوضاع المالية للسلطة موضحا أن السلطة خسرت نحو 75% من زوارها الأجانب خلال العام الحالي 2024 مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، مما كان له الأثر السلبي الكبير على موازنة السلطة وأدى إلى تأجيل المشاريع الرأسمالية والاستثمارية التي كانت مخططة لعام 2024، حيث تم تنفيذ عدد محدود منها فقط.

وأكد البريزات، على أهمية المطالب التي يطالب بها القطاع السياحي، وفي مقدمتها جمعية فنادق البترا، والتي تشمل توفير حزمة من الإجراءات التي تساهم في التخفيف على القطاع في البترا بعد عام من الخسائر وتراجع أعداد السياح، إعادة جدولة ديون الفنادق لدى البنوك، وتأجيل الضريبة والضمان الأجتماعي، وغيرها من المطالب.

وثمن البريزات دور وجهود لجنة السياحة النيابية في الاستماع إلى مطالب وتحديات السياحة في البترا، إضافة إلى تطلعات السلطة وخططها المستقبلية.

من جانبه، شدد رئيس اللجنة، النائب وصفي حداد، على ضرورة تأمين الدعم المالي اللازم للسلطة من خلال الموازنة العامة، للاستمرار في تقديم خدماتها بشكل أمثل ولأنها تدير الموقع السياحي الأبرز في المملكة والمنطقة والذي يتمتع بمكانة عالمية وضعت الأردن على خارطة السياحة العالمية، مؤكدا على أهمية دعم السلطة والقطاع السياحي في البترا.

وقال النائب يوسف الرواضية، إن اللقاء يعد الاول للجنة والذي يعقد في سلطة إقليم البترا للإطلاع على عمل السلطة، والأزمة التي تعاني منها بالإضافة إلى القطاع السياحي في البترا، ويجب دعم القطاع بما يتناسب مع احتياجات المنطقة للاستمرار بتقديم الخدمات المناسبة.

وأشارت مقرر اللجنة، النائب نجمة الهواوشة، إلى أن مدينتي البترا ومادبا هما الأكثر تضررًا من أي منطقة في الأردن جراء الحرب على قطاع غزة لاعتمادهما بشكل كبير على السياحة، وأكدت على ضرورة دعمهما بالشكل المناسب ومراعاة خصوصيتهما.