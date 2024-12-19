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ناهد السباعي تضع حورية فرغلي في موقف محرج بمهرجان القاهرة

منذ دقيقة واحدة
ناهد السباعي تضع حورية فرغلي في موقف محرج بمهرجان القاهرة

وطنا اليوم:حملة غضب عارمة تعرضت لها الفنانة المصرية ناهد السباعي بعد انتشار فيديو لها أثناء لقائها بحورية فرغلي في مهرجان القاهرة للفيلم القصير.
ففما بدت فرغلي تهم متحمسة لمصافحةالسباعي وتقبيلها، صدتها الأخيرة قائلة “بلاش بوس”، ثم غادرت مسرعة، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور المصري والعربي.
لكن السباعي عادت وردت عبر فيديو نشرته على حسابها في “تيك توك”، أظهر الواقعة المثيرة للجدل من زاوية مختلفة.

قبلة في الهواء
إذ ظهرت ناهد بوضوح وهي توجه قبلة في الهواء إلى زميلتها من خلف المراسل الذي يقف أمامها.
كما تضمن الفيديو، مشهدا آخر يظهرها تصافح فرغلي بحرارة وتقبلها في الحفل الخاص بالمهرجان.
يذكر أن ناهد السباعي تواجدت في الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير من أجل تكريمها إلى جوار الممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس المناظر أنسي أبو سيف، وأهدت ناهد تكريمها إلى روح والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي.


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