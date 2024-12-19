القسام: أحد مقاتلينا طعن ضابطا إسرائيليا و3 جنود وأجهز عليهم بجباليا

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن أحد مقاتليها تمكن صباح اليوم الخميس من طعن ضابط إسرائيلي و3 جنود للاحتلال من نقطة الصفر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام أن مقاتلها تمكّن من الإجهاز على الضابط والجنود الإسرائيلين واغتنام أسلحتهم الشخصية.

وما زالت كتائب القسام تفاجئ جنود الاحتلال الإسرائيلي بأساليب جديدة في عملياتها النوعية منذ بدء “طوفان الأقصى” بلا كلل أوملل وبوتيرة متصاعدة. وهذا مستمر في شمال قطاع غزة المحاصر والمستهدف بكل أشكال الإبادة الجماعية..

وأعلنت “الكتائب” الأربعاء أن مقاوميها قتلوا جنديا إسرائيليا قنصا في منطقة “التوام” شمال مدينة غزة.

وتمكن مجاهدو “القسام” من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” قرب دوار أبو شرخ غرب جباليا شمال القطاع.

وفي جباليا، أعلنت “القسام” الأربعاء، عن الإجهاز على خمسة جنود إسرائيليين من مسافة صفر قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا.