4 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة بمخيم طولكرم

وطنا اليوم:استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة، الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط مخيم طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن الاحتلال قصف مركبة في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، اشتعال النيران بالكامل في المركبة.