وطنا اليوم:استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة، الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط مخيم طولكرم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن الاحتلال قصف مركبة في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور، اشتعال النيران بالكامل في المركبة.
4 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة بمخيم طولكرم
وطنا اليوم:استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة، الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط مخيم طولكرم.