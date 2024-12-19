بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

4 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة بمخيم طولكرم

منذ 26 ثانية
4 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة بمخيم طولكرم

وطنا اليوم:استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة، الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط مخيم طولكرم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن الاحتلال قصف مركبة في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور، اشتعال النيران بالكامل في المركبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:13

بوتين: أعتزم التحدث مع الأسد وأسأله عن الصحفي الأميركي المفقود

15:03

تألّق جامعة عمان الاهلية بالمرتبة الثانية محلياً و16 عربياً بتصنيف الجامعات العربية

15:00

التعليم العالي تسترد أكثر من ربع مليون دينار في آخر ثلاث سنوات لصالح الطلبة المشتكين على مكاتب خدمات جامعية

14:33

انهيار التحالف الحاكم في ألمانيا وحجب الثقة المفقودة عن المستشار الألماني

14:24

استشهاد مسنة فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

14:21

موقع جديد لوحدة الجرائم الإلكترونية

14:10

الأردن وبنغلادش يبحثان آليات تعزيز الاستثمار المتبادل

14:04

مياه العقبة والوكالة الأميركية للتنمية توقعان اتفاقية لخفض الفاقد

14:00

تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية بنغلادش

14:00

الصفدي: مجلس النواب يدعم جهود مكافحة الفساد وصون المال العام

13:56

روسيا تسقط عشرات المسيّرات ومقتل 100 جندي كوري شمالي بكورسك

13:03

أطباء بلا حدود : العيش في غزة مصيدة للموت

وفيات
وفيات الخميس 19-12-2024أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى المرحوم فارس كفاوين (أبو جمال)وفيات الأربعاء 18-12-2024والد خلف الرقاد مدير الاعلام بوزارة الزراعة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 17-12-2024