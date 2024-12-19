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تألّق جامعة عمان الاهلية بالمرتبة الثانية محلياً و16 عربياً بتصنيف الجامعات العربية

منذ 33 ثانية
تألّق جامعة عمان الاهلية بالمرتبة الثانية محلياً و16 عربياً بتصنيف الجامعات العربية

وطنا اليوم:في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلّها الحافل بالتميّز والريادة، تصدّرت جامعة عمّان الأهلية المشهد الأكاديمي العربي بحصولها على المرتبة الثانية محلياً والسادسة عشرة عربياً ضمن تصنيف الجامعات العربية الصادر عن اتحاد الجامعات العربية، والذي أُعلن عنه يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، حيث تُعدّ هذه القفزة النوعية دليلاً ساطعاً على التزام الجامعة بتقديم تجربة تعليمية عالمية المستوى تُلهم الأجيال القادمة وتُشكّل قادة المستقبل.
ويُعتبر هذا التصنيف المرموق معياراً للتميّز الأكاديمي للمؤسسات التعليمية في الوطن العربي، حيث تنافست فيه 180 جامعة عربية، منها 17 جامعة أردنية.
هذا ولم يقتصر طموح جامعة عمّان الأهلية على هذا الإنجاز فحسب، بل عزّزت مكانتها بحصولها على المرتبة 28 في تصنيف “التايمز” للجامعات العربية، كما جاءت ضمن الفئة (601-800) عالمياً في التصنيف ذاته.
بالإضافة إلى ذلك، أحرزت تقدماً ملحوظاً في تصنيف كيو أس العالمي، حيث احتلّت المرتبة 43 عربياً، وكانت ضمن الفئة (801-850) عالمياً، وحققت العديد من الاعتمادات والتصنيفات العالمية والجوائز الدولية، مما يُعزّز مكانة الجامعة كوجهة أكاديمية أولى للمتميّزين والباحثين الطموحين الساعين لتحقيق مستقبل أكاديمي مُشرق ومتميّز.
وأكد الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين لجامعة عمّان الأهلية، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وإن تحقيق هذه الانجازات في التصنيفات المرموقة محليًا وعربيًا ودوليًا هو ثمرة الالتزام بتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة، وبدعم مسيرة التطوير الأكاديمي والبحث العلمي. فنحن نؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان والتعليم.
من جهته، صرّح الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة:
“هذا الإنجاز هو شهادة على التزامنا بتطوير التعليم العالي وتقديم تجربة تعليمية مبتكرة، وتقدّمنا الملحوظ يُثبت أن جامعة عمّان الأهلية في طليعة الجامعات التي تصنع التغيير وتبني مستقبل التعليم في المنطقة”.
• رابط التصنيف :
https://auranking.com


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