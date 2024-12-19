التعليم العالي تسترد أكثر من ربع مليون دينار في آخر ثلاث سنوات لصالح الطلبة المشتكين على مكاتب خدمات جامعية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس بأن قسم مكاتب الخدمات الجامعية في مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة قد استرد أكثر من ربع مليون دينار أردني خلال آخر ثلاث سنوات من مكاتب خدمات جامعية لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة على هذه المكاتب سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة، حيث توزعت عملية الاسترداد وفقاً لما يلي: استرداد (53) ألف دينار أردني خلال العام 2024، واسترداد (90) ألف دينار خلال العام 2023، واسترداد (110) ألف دينار خلال العام 2022

وأضافت الوزارة بأنها وخلال العام 2024 وجهت عقوبات صارمة بحق مكاتب أخرى نتيجة مخالفات متنوعة، حيث تم إغلاق مكتبين مرخصين إغلاقاً مؤقتاً، كما تم إغلاق مكتب مرخص إغلاقاً دائماً، في حين تم توجيه إنذار ل (7) سبعة مكاتب أخرى مرخصة.

من جهة أخرى قامت الوزارة خلال العامين الأخيرين (2023)، و(2024) بإغلاق (100) مئة مكتب ومنشأة غير مرخص بموجب كتب صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجه إلى معالي وزير الداخلية نظراً لمخالفتهم أحكام نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة (2017).

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذرت مراراً أبناءها الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات، أو الروابط، أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعت الوزارة أبناءها الطلبة إلى التعامل فقط مع مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة، والمدرجة أسمائها على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: www.mohe.gov.jo ، مع التأكيد على ضرورة قيام الطالب بتوقيع العقد المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاحتفاظ بالإيصالات المالية المفصلة التي توثق أي مبالغ مالية يتم دفعها للمكتب، وذلك للحفاظ على حقوقهم، حيث أن الوزارة تتابع أي شكاوى ترد إليها من الطلبة ضد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة، مضيفةً بأنها لن تتهاون في أي مخالفات يرتكبها أي من هذه المكاتب، وأنه وفي حال تلقيها أي شكوى من أي طالب فإنها ستتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها نظام وتعليمات مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي شريطة أن يرفق الطالب مع الشكوى أي وثائق تدعمها.

كما حذرت الوزارة أيضاً أبنائها الطلبة من قيام بعض الأشخاص بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهميه وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة، ودعت جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن إلى ضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني، حيث يمكن لكل طالب الاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي:

https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities