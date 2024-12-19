استشهاد مسنة فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن استشهاد مسنة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام المتواصل لجيش الاحتلال لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بإصابة مسنين بالرصاص الحي، أحدهما المسنة حليمة صالح أو ليل “80 عاما” أصيبت بجروح خطيرة في الصدر والساق، ما أدى إلى استشهادها.

وأضافت، أن شابا يبلغ من العمر “21 عاما” أصيب هو الآخر بالرصاص الحي في البطن، فيما تعرقل قوات الاحتلال طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى إصابات أخرى في المخيم في وقت ما تزال المواجهات مستمرة داخل أحياء المخيم.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية بينهم طفلان، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس ورام الله وجنين والخليل وطولكرم رافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة بمنازل المواطنين، وعمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في بلدة بيت عوا غرب الخليل، أفرج عن غالبيتهم لاحقا.