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موقع جديد لوحدة الجرائم الإلكترونية

منذ 5 دقائق
موقع جديد لوحدة الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية انتقلت من داخل إدارة البحث الجنائي في منطقة العبدلي لموقعها الجديد في منطقة المقابلين / مركز أمن المقابلين القديم / شارع زياد الجيوسي / قرب مديرية شرطة جنوب عمان.
وأهاب بالجميع وابتداءً من اليوم عند الحاجة لمراجعتها والاستفادة من خدماتها التوجه للموقع الجديد .


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