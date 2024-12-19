موقع جديد لوحدة الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية انتقلت من داخل إدارة البحث الجنائي في منطقة العبدلي لموقعها الجديد في منطقة المقابلين / مركز أمن المقابلين القديم / شارع زياد الجيوسي / قرب مديرية شرطة جنوب عمان.

وأهاب بالجميع وابتداءً من اليوم عند الحاجة لمراجعتها والاستفادة من خدماتها التوجه للموقع الجديد .