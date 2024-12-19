مياه العقبة والوكالة الأميركية للتنمية توقعان اتفاقية لخفض الفاقد

وطنا اليوم:وقعت شركة مياه العقبة اليوم الخميس اتفاقية مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقدم الوكالة بموجبها 32.5 مليون دولار و7.5 مليون دولار مساهمة من شركة مياه العقبة للاستثمار في برامج تقليل الفاقد المائي في محافظتي معان والكرك.

وتهدف الاتفاقية التي رعى توقيعها رعى وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود الى الحد من الفاقد المائي في محافظتي معان والكرك لتنفيذ مشاريع مائية حيوية في مناطق قصبة معان، السّمار، اللجون، والغوير وغيرها بهدف توفير 3 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا لحوالي 210000 مواطن.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية دشنت شركة مياه العقبة مقرها الجديد ونظام (SCADA) وهو نظام تكنولوجي حديث سيُحدث نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية في الأردن وبتمويل مشترك بقيمة 5.74 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية و3 ملايين دولار من شركة مياه العقبة.

وسيُعزز نظام (SCADA) الكفاءة التشغيلية والتقليل من الفاقد المائي وتحسين توزيع المياه بفضل آليات المراقبة والتحكم المتقدمة بحيث يضمن هذا النظام الاستفادة من كل قطرة ماء، وهو إنجاز حيوي لقطاع يواجه تحديات كبيرة وتزايد في شح المياه.

وقال الوزير أبو السعود في حفل الافتتاح اننا من خلال هذه الشراكات، “لا نستثمر فقط في تكنولوجيا مبتكرة وبنية تحتية حيوية، بل أيضًا في رفاهية مواطنينا واستدامة مواردنا الوطنية حيث إن هذه المشاريع تجسد قوة التعاون في مواجهة التحديات وبناء مستقبل يتمتع فيه كل أردني بخدمات مائية موثوقة ومستدامة.”

وأضاف، ان هذه الإنجازات ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات المائية وتمكين قطاع المياه من تحقيق الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي وخطط الحكومة في تحسين مستوى الخدمات والتحول الرقمي وأنظمة المراقبة لمصادر المياه، وفق احدث الأنظمة والمعايير العالمية وصولا الى دقة وأمان وموثوقية الحوسبة في قطاع المياه وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة وضمان مراقبتها عن بعد وتوفير المعلومات الواضحة والدقيقة لمتخذي القرار.

من جهتها أكدت مديرة بعثة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ليزلي ريد، أهمية هذه الإنجازات التي تعكس الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والأردن في مواجهة شح المياه، مشيرة الى أن هذه المبادرات ليست مجرد بنية تحتية، بل هي بناء للقدرة على مواجهة التحديات، وتعزيز للابتكار، وتمكين للمجتمعات نضمن بها إدارة كل قطرة ماء بالعناية التي يستحقها الأردن.

وأضافت، يتماشى نظام (SCADA) والمشاريع المنبثقة عن هذه الاتفاقية مع الرؤية الأردنية الأوسع للتحديث الاقتصادي والاستدامة، ما يبرز دور التعاون والابتكار في مواجهة التحديات الملحة، مؤكدة التزام الوكالة بدعم جهود الأردن في زيادة إمدادات المياه وتقليل الفاقد والحفاظ على موارده الشحيحة لتعزيز الرؤية المشتركة نحو مستقبل آمن ومستدام.

بدوره أكد مدير عام شركة مياه العقبة المهندس مفيد اللوزي، أن افتتاح المبنى الجديد ونظام سكادا، الذي تم إنشاؤه بمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جاء لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير نظام سكادا لزيادة نطاق تغطية المنشآت ضمن مناطق خدمات الشركة، سواء من حيث المراقبة أو التحكم، حيث سيسهم هذا النظام في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الفاقد من المياه غير المحسوبة.

وأشار إلى أن توقيع اتفاقية “فارا 3” المرحلة الرابعة، تهدف إلى تقليل فاقد المياه في محافظتي معان والكرك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تقليل الفاقد من المياه، مبينا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتوفير كميات إضافية من المياه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في هاتين المحافظتين.

واثنى اللوزي على ما تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من دعم فني وبناء القدرات لشركة مياه العقبة في مجال تقليل فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات في العقبة واقليم الجنوب، لافتا الى الشراكة طويلة الأمد بين الاردن والولايات المتحدة الأميركية الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.