بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مشادات بين نواب وأمين عام ديوان المحاسبة

منذ 40 ثانية
مشادات بين نواب وأمين عام ديوان المحاسبة

وطنا اليوم:شهد اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الخميس، توترًا غير مسبوق بعد طرد أمين عام ديوان المحاسبة أحمد السواعير من الجلسة إثر مشادة كلامية مع عدد من النواب وسط اعتراضات حادة على طريقة الردود المقدمة حول استفسارات اللجنة.
ودعا رئيس اللجنة، نمر سليحات، أمين عام ديوان المحاسبة إلى مغادرة الجلسة، ما أثار جدلاً واسعًا داخل القاعة. وحاول الأمين العام تبرير موقفه، إلا أن غضب النواب وتصعيد الموقف حال دون ذلك، حيث علّق قائلاً: “كيف لمجلس نواب محترم أن يطرد أمين عام ديوان المحاسبة؟”.
وخلال خروجه، صرّح السواعير قائلاً: “ اذا بطلع ما برجع”، ما أثار استياء الحاضرين، ليرد عليه السليحات :”الله معك”.
وعلق السواعير غاضبًا بعد ان طلب منه البقاء في ممرات المجلس والدخول للاعتذار :” انا اعتذار ما بعتذر.. البلد كلها ما بظلش فيها.. أنا وين؟؟ شو هاض الكيان الي انا موجود فيه؟؟”.
وتأتي هذه الأحداث في إطار نقاشات متوترة حول آليات الرقابة المالية وأداء الأجهزة الحكومية ضمن مشروع الموازنة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:31

بني مصطفى: 18 مليون دينار زيادة على موازنة صندوق المعونة الوطنية

12:22

الملك ينعم على شركة زين بميدالية اليوبيل الفضي

12:18

أبو عبيدة يدعو الحوثيين لتصعيد الهجمات ضد الاحتلال

12:12

الأونروا: المساعدات القادمة لغزة من الأردن شريان حياة رئيس

12:04

سأغزو الخرطوم بمساعدة ترامب.. منشور لقائد جيش أوغندا يغضب السودانيين

11:59

وفيات الخميس 19-12-2024

11:39

مذكرة نيابية جديدة تطالب بتعديل قانون السير | البرلمان

11:29

عمان الأهلية تقيم حملتها التطوعية السّنوية لدعم بنك الملابس الخيري

11:28

د. حجازي من عمان الأهلية يحصد المركز الأول بجائزة أفضل ورقة بحثية بمؤتمر ICASF 2024

11:16

الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تصل لـ 21.1 مليار دولار

11:11

زين ترسل شاحنة مساعدات شتوية للأهل في قطاع غزة

11:07

جامعة البترا تحصد المركز الخامس بين الجامعات الأردنية في تصنيف “جرين ميتريك” العالمي لعام 2024

وفيات
وفيات الخميس 19-12-2024أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى المرحوم فارس كفاوين (أبو جمال)وفيات الأربعاء 18-12-2024والد خلف الرقاد مدير الاعلام بوزارة الزراعة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 17-12-2024