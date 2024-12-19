مشادات بين نواب وأمين عام ديوان المحاسبة

وطنا اليوم:شهد اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الخميس، توترًا غير مسبوق بعد طرد أمين عام ديوان المحاسبة أحمد السواعير من الجلسة إثر مشادة كلامية مع عدد من النواب وسط اعتراضات حادة على طريقة الردود المقدمة حول استفسارات اللجنة.

ودعا رئيس اللجنة، نمر سليحات، أمين عام ديوان المحاسبة إلى مغادرة الجلسة، ما أثار جدلاً واسعًا داخل القاعة. وحاول الأمين العام تبرير موقفه، إلا أن غضب النواب وتصعيد الموقف حال دون ذلك، حيث علّق قائلاً: “كيف لمجلس نواب محترم أن يطرد أمين عام ديوان المحاسبة؟”.

وخلال خروجه، صرّح السواعير قائلاً: “ اذا بطلع ما برجع”، ما أثار استياء الحاضرين، ليرد عليه السليحات :”الله معك”.

وعلق السواعير غاضبًا بعد ان طلب منه البقاء في ممرات المجلس والدخول للاعتذار :” انا اعتذار ما بعتذر.. البلد كلها ما بظلش فيها.. أنا وين؟؟ شو هاض الكيان الي انا موجود فيه؟؟”.

وتأتي هذه الأحداث في إطار نقاشات متوترة حول آليات الرقابة المالية وأداء الأجهزة الحكومية ضمن مشروع الموازنة.