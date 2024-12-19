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بني مصطفى: 18 مليون دينار زيادة على موازنة صندوق المعونة الوطنية

منذ 31 ثانية
بني مصطفى: 18 مليون دينار زيادة على موازنة صندوق المعونة الوطنية

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن هناك زيادة على موازنة صندوق المعونة الوطنية بنحو 18 مليون دينار أردني لغايات شمول أكبر عدد ممكن ممن هم على قوائم الانتظار ضمن برنامجي المعونات في الصندوق.
وبينت بني مصطفى خلال مناقشة موازنة الصندوق أمام اللجنة النيابية المالية ضمن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة، إن أعداد قوائم الانتظار تراجعت عن العام الماضي وتقدر الآن ب23 ألف أسرة .
واشارت الى أن الصندوق قبل 2019 كان يستهدف الفقراء فقط، فيما تم شمول الفقراء العاملين بعد 2019 ضمن برنامجي الصندوق.
ويغطي الصندوق بحسب الوزيرة اليوم، 235 ألف أسرة وبواقع نحو مليون و100 ألف فرد منتفع.
واشارت الى أن معادلة الاستهداف تشمل 57 مؤشرا بما فيها مستوى الرفاه والمؤشرات الصحية وغيرها.
وتبلغ الموازنة التقديرية الجديدة للعام 2025 للصندوق، 284 مليون دينار ونحو 656 ألف.


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