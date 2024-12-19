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الأونروا: المساعدات القادمة لغزة من الأردن شريان حياة رئيس

منذ 3 دقائق
الأونروا: المساعدات القادمة لغزة من الأردن شريان حياة رئيس

وطنا اليوم:قال سكوت أندرسون، نائب مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، إن المساعدات القادمة لغزة من الأردن تعدّ شِرْيان حياة رئيسا للقطاع.
وأضاف، أن الأردن شريك رائع للأونروا وغزة طوال الوقت، وبالأخص في هذا الصراع الحالي، موضحا أنه “منذ عام 2014 كانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية شريانا أسياسيا في استجابتنا للحرب وهذا الأمر لم يتغير اليوم، وجلالة الملك كان معنيا ومهتما للغاية طوال هذا الصراع”.
“الطعام يأتي لغزة والمساعدات التي تأتي من الأردن هي شريان حياة رئيس للأونروا، وخاصة للجزء الشمالي من غزة”، وفق أندرسون، الذي عبّر عن امتنانه الشديد للشراكة مع الأردن، لمساعدة الأونروا بطرق عديدة لا تقتصر على المساعدات المادية فحسب، بل إنه يتيح إمكانية الوصول إلى المرضى أيضا.
وأشاد بالمستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة لمعالجة المرضى في القطاع.
وبين أندرسون كذلك أن الأولوية بالنسبة للأونروا اليوم هي إدخال المساعدات وتوفير الغذاء والماء والمأوى للناس في غزة، إذ قال “لدينا الكثير من الناس الذين يعانون من الجوع في غزة، إذ هناك مليونا شخص يعتمدون بشكل كامل على مساعدات المجتمع الدولي من أجل البقاء على قيد الحياة”.
وأشار إلى أن نظام الرعاية الصحية “مدمر بالكامل” تقريبا، والمستشفيات هي في الغالب مستشفيات بالاسم فقط. إنها تقدم فقط الرعاية الأساسية للجروح والعناية المبدئية والأساسية بالألم.
وأوضح أندرسون أن المياه أيضا مهمة للغاية، ووجود كل هذا يعتمد على مقدرتنا بجلب المساعدات إلى غزة، وهو الأمر الذي كان صعبا إلى حد ما في الفترة الأخيرة، مضيفا “أعتقد أن الأولوية الأولى بالنسبة لنا هي إدخال المساعدات، حتى نتمكن من رعاية الناس، ومن ثم التأكد من أن الجميع لديهم الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية


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