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مذكرة نيابية جديدة تطالب بتعديل قانون السير | البرلمان

منذ دقيقة واحدة
مذكرة نيابية جديدة تطالب بتعديل قانون السير | البرلمان

وطنا اليوم:تقدّم النائب وسام ربيحات بمذكرة نيابية جديدة وقع عليها عددا من أعضاء المجلس، بهدف تعديل مواد في قانون السير لسنة 2023.
وطالبت المذكرة بضرورة معالجة المعاناة التي يتحملها المواطن الأردني بسبب المخالفات الغيابية والمبالغة في قيمة بعض المخالفات المالية إلى خمسة أضعاف دون إتاحة فرصة للاعتراض، بالاضافة الى إجراءات حجز المركبات.
وجاءت المذكرة استنادا لأحكام المادة 95 من الدستور وعملا بأحكام المادة 75 الفقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب، باقتراح تعديل قانون السير على المادة 44 والتي تتعلق بالمخالفات الغيابية والمادة 24 المتعلقة بحجز المركبات من قانون السير لسنة 2023


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