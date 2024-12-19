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عمان الأهلية تقيم حملتها التطوعية السّنوية لدعم بنك الملابس الخيري

منذ 22 ثانية
عمان الأهلية تقيم حملتها التطوعية السّنوية لدعم بنك الملابس الخيري

وطنا اليوم:انطلاقاً من التزام جامعة عمان الأهلية بتعزيز دورها الاجتماعي والتطوعي، وكما في كل عام ، أقامت اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة – النادي التطوعي حملة تطوعية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية / بنك الملابس الخيري لفرز الملابس.
وشارك في هذه الحملة ما يقارب 70 طالباً وطالبة من أعضاء النادي التطوعي بالإضافة إلى طلبة من مختلف كليات الجامعة تحت اشراف مباشر من قبل عمادة شؤون الطلبة، بحيث تعكس هذه المشاركة الواسعة تفاعل الطلبة مع روح العمل التطوّعي وتعزّز من المسؤولية المجتمعية لديهم، بالإضافة إلى تطوير القيم الإنسانية والتفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع.
كما تأتي هذه الحملة السنوية في ظل سعي جامعة عمان الأهلية لتقديم الخدمات للمجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة، حيث تتبنى الجامعة خطة شاملة تنتهجها لبرامج دعم المجتمع المحلي في محافظة البلقاء خاصة وفي المملكة بشكل عام، مؤكدة بذلك التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية.


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