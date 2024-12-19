بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

د. حجازي من عمان الأهلية يحصد المركز الأول بجائزة أفضل ورقة بحثية بمؤتمر ICASF 2024

منذ دقيقتان
د. حجازي من عمان الأهلية يحصد المركز الأول بجائزة أفضل ورقة بحثية بمؤتمر ICASF 2024

وطنا اليوم:حصل الدكتور عامر حجازي، من كلية الهندسة في جامعة عمان الأهلية، على المركز الأول في جائزة أفضل ورقة بحثية خلال المؤتمر الدولي الثاني لتطوير مستقبل مستدام (ICASF 2024)، الذي عُقد في جامعة أبو ظبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.
جاء هذا التتويج بعد اختيار ورقته البحثية من بين أكثر من 350 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع باحثين من جامعة ويسترن سيدني وجامعة موناش.
وتسلط الورقة البحثية الضوء على أهمية التعاون الدولي والتكامل التكنولوجي في مواجهة التحديات العالمية، ودعمه المباشر لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، خاصة في مجالات الصناعة والابتكار والبنية التحتية، وكذلك مدن ومجتمعات مستدامة، والشراكات لتحقيق الأهداف.
ويُعد هذا الإنجاز الثالث للدكتور حجازي في هذا الشهر، مما يعكس مساهماته الكبيرة في مجالات المستقبل المستدام والتحول الرقمي، ويؤكد دوره الريادي في تعزيز الشراكات الدولية والتميز البحثي في سبيل تطوير حلول مستدامة للمستقبل باستخدام التكنولوجيا الرقمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:29

عمان الأهلية تقيم حملتها التطوعية السّنوية لدعم بنك الملابس الخيري

11:16

الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تصل لـ 21.1 مليار دولار

11:11

زين ترسل شاحنة مساعدات شتوية للأهل في قطاع غزة

11:07

جامعة البترا تحصد المركز الخامس بين الجامعات الأردنية في تصنيف “جرين ميتريك” العالمي لعام 2024

10:45

وزير الصناعة من معبر جابر: يمكن إدخال كافة المنتجات الأردنية إلى سوريا

10:23

البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس

10:18

انخفاض أسعار الذهب محلياً 80 قرشاً

10:12

سوريا في لحظة “الانتقال”.. ألغام يتعين تفكيكها

10:07

نشاط على معبر جابر بعد السماح للشاحنات بدخول سوريا

10:00

هيومن رايتس : حرمان سكان غزة من الماء من أعمال الإبادة الجماعية

09:52

ألمانيا تسجن شخص عذب وقتل السوريين لـ10 سنوات

09:44

26700 أردني سجلوا لأداء فريضة الحج حتى الأربعاء

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى المرحوم فارس كفاوين (أبو جمال)وفيات الأربعاء 18-12-2024والد خلف الرقاد مدير الاعلام بوزارة الزراعة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 17-12-2024وفيات الاثنين 16-12-2024