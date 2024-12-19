د. حجازي من عمان الأهلية يحصد المركز الأول بجائزة أفضل ورقة بحثية بمؤتمر ICASF 2024

وطنا اليوم:حصل الدكتور عامر حجازي، من كلية الهندسة في جامعة عمان الأهلية، على المركز الأول في جائزة أفضل ورقة بحثية خلال المؤتمر الدولي الثاني لتطوير مستقبل مستدام (ICASF 2024)، الذي عُقد في جامعة أبو ظبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

جاء هذا التتويج بعد اختيار ورقته البحثية من بين أكثر من 350 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع باحثين من جامعة ويسترن سيدني وجامعة موناش.

وتسلط الورقة البحثية الضوء على أهمية التعاون الدولي والتكامل التكنولوجي في مواجهة التحديات العالمية، ودعمه المباشر لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، خاصة في مجالات الصناعة والابتكار والبنية التحتية، وكذلك مدن ومجتمعات مستدامة، والشراكات لتحقيق الأهداف.

ويُعد هذا الإنجاز الثالث للدكتور حجازي في هذا الشهر، مما يعكس مساهماته الكبيرة في مجالات المستقبل المستدام والتحول الرقمي، ويؤكد دوره الريادي في تعزيز الشراكات الدولية والتميز البحثي في سبيل تطوير حلول مستدامة للمستقبل باستخدام التكنولوجيا الرقمية.