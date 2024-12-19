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الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تصل لـ 21.1 مليار دولار

منذ 3 دقائق
الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تصل لـ 21.1 مليار دولار

وطنا اليوم:أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد عند 21.1 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا ونصف الشهر الأولى من العام الحالي، ويكفي لتغطية 8.4 شهرا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
وأكد البنك المركزي، أن هذا الرقم من الاحتياطيات الأجنبية هو “الأعلى تاريخيا”.
وأشار البنك إلى استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024، فيما حققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، فيما استمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني، وفق البنك.
وبحسب أحدث البيانات الاقتصادية، شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليارات دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليارات دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.


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