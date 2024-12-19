زين ترسل شاحنة مساعدات شتوية للأهل في قطاع غزة

وطنا اليوم:ضمن مبادراتها المستمرة تجاه الأهل في قطاع غزة، والتي بدأتها منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع قبل أكثر من سنة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إرسالها شاحنة مساعدات جديدة محمّلة بالمعاطف والأغطية الشتوية، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

واشتملت المساعدات على أغطية شتوية (بطانيات) ومعاطف شتوية للأطفال والكبار، لتقديمها إهداءً من شركة زين وموظفيها الذين ساهموا في حملة التبرعات التي أطلقتها الشركة مؤخراً لدعم الأهل في قطاع غزة، والمساهمة في الجهود المبذولة ضمن الموقف الأردني الموحَّد في التخفيف عنهم بما يقيهم برد الشتاء في ظل الظروف القاسية التي يعانونها جراء جرائم الاحتلال المتواصلة.

وجاء إرسال المساعدات ضمن حملة الشتاء التي تطلقها زين سنوياً لمساندة الأسر العفيفة استعداداً لفصل الشتاء، والتي بدأتها هذا العام بتوزيع المدافئ وقسائم المحروقات على مستحقيها في كافة أنحاء المملكة، فيما حرصت الشركة وللعام الثاني على التوالي على شمول الأهل في قطاع غزة بهذه الحملة التي تجسّد النخوة الأردنية وقيم الإنسانية والتكافل المجتمعي وإغاثة الملهوف.

وأكدت شركة زين استمرارها في أداء واجبها تجاه الأهل في غزة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والوطنية، لمواصلة ما بدأته منذ بداية العدوان على القطاع، حيث أطلقت الشركة العديد من البرامج والمبادرات التي كان آخرها تقديم 90 جهازاً لعلاج الجروح بالضغط السلبي وما يعرف بـ “Negative Pressure Wound Therapy”، تم إيصالها بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية للمستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في قطاع غزة، كما قامت الشركة بتقديم تبرع نقدي بقيمة 100 ألف دينار أردني، فيما قدّم مشتركوها 9,024 دينار، بالإضافة إلى 17,700 دينار من موظفي الشركة، لإغاثة الأهل في قطاع غزة وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الفلسطينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وكانت زين قد أطلقت سلسلة من المبادرات لمساندة الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، حيث قدّمت في وقت سابق لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال على شبكة جوال فلسطين، لتمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين الحبيبة والاطمئنان عليهم ودعم صمودهم، كما وأتاحت “زين كاش” وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لكافة مستخدمي محفظتها إمكانية التبرع عبر تطبيق “زين كاش”، حيث هبّ الأردنيون أفراداً ومؤسسات للتبرع للأهل والأشقاء، إذ أطلقت اللجنة العُليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين وبالتعاون مع “زين كاش” حملة غزة معاً ننصرها: الإيواء وإعادة الاعمار، والتي وصلت قيمة التبرعات المقدمة من خلالها إلى 500 ألف دينار أردني يُرصد ريعها لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزّة الذي يشهد دماراً غير مسبوق جراء العدوان الغاشم.

كما قامت زين في وقت سابق وفي بادرة رمزية ومعنوية بتغيير اسم شبكتها لتظهر على هواتف مشتركيها باسم GAZA ليكون عنوان شبكتها هو عنوان الفخر والصمود، كما نظّمت الشركة وقفات تضامنية لموظفيها أمام مبناها الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني لدعم صمود أهل غزة، اشتملت على الوقوف دقيقة صمت تحيةً لأرواح الشهداء