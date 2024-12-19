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جامعة البترا تحصد المركز الخامس بين الجامعات الأردنية في تصنيف “جرين ميتريك” العالمي لعام 2024

منذ 10 ثواني
جامعة البترا تحصد المركز الخامس بين الجامعات الأردنية في تصنيف “جرين ميتريك” العالمي لعام 2024

وطنا اليوم:حققت جامعة البترا المركز الخامس بين الجامعات الأردنية في تصنيف “جرين ميتريك” العالمي لعام 2024، متقدمةً 14 مرتبة عن العام الماضي لتحتل المركز 259 عالميًا، وذلك رغم الزيادة الكبيرة في عدد الجامعات المشاركة بنسبة 25% لهذا العام.
وحصدت جامعة البترا 7750 نقطة، بزيادة قدرها 325 نقطة (4.4%) عن العام 2023، و850 نقطة (12.3%) مقارنة بالعام 2021، وهو ما يعكس التزام الجامعة بتطبيق المعايير البيئية والبحثية العالمية.
وأكد رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، قائلًا: “إن تحقيق جامعة البترا لهذه النتائج المتقدمة في تصنيف عالمي مرموق يعكس جهودها المستمرة في التطوير واستدامة البيئة الخضراء، ويجسد تطلعاتنا لتعزيز موقع الجامعة ضمن التصنيفات العالمية الرائدة.”
وأضاف عبد الرحيم: “هذا التقدم هو ثمرة لجهود الكوادر الأكاديمية والإدارية في الجامعة، واهتمامنا بتطبيق معايير الاستدامة المتعلقة بالمياه والطاقة والبيئة، إدراكًا منا لأهمية دور الجامعات في مواجهة التغير المناخي العالمي ودعم استدامة المجتمعات”.
وأشار عبد الرحيم إلى أن جامعة البترا مستمرة في توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب أفضل المعايير العالمية، وتدعم جهود البحث العلمي والابتكار بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتميز الأكاديمي.
ويقيّم تصنيف “UI Green Metric” الجامعات وفق مجموعة معايير رئيسية تشمل: الطاقة والتغير المناخي، والتعليم والبحث العلمي، وممارسات إدارة المخلفات، والنقل، والبنية التحتية، ومعيار المياه، وهو ما يعكس التزام جامعة البترا بهذه المعايير وتفوقها فيها على المستويين المحلي والدولي


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