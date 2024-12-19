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وزير الصناعة من معبر جابر: يمكن إدخال كافة المنتجات الأردنية إلى سوريا

منذ 29 ثانية
وزير الصناعة من معبر جابر: يمكن إدخال كافة المنتجات الأردنية إلى سوريا

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، الخميس، إنّه يمكن إدخال المنتجات الأردنية كافة إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي الذي يقابل معبر نصيب من الجانب السوري.
وأضاف القضاة خلال تصريحات صحفية من معبر جابر، أن الأردن سمح للسوريين بالتصدير عبر الأردن لكل دول العالم عبر نظام “الترانزيت”.
وأشار إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية سيرت الأسبوع الماضي 30 شاحنة مساعدات إلى سوريا.
وتفقد القضاة العمل في معبر جابر وعملية دخول الشاحنات باتجاه سوريا.
ساحة التبادل في معبر جابر استقبلت 90 شاحنة دخلت إلى الساحة الأربعاء، منها 48 شاحنة أردنية عبرت إلى سوريا.
وقال مصدر ، إنّ نحو 150 شاحنة ستعمل على حمل المواد الغذائية والإغاثية إلى سوريا.
وتشهد حدود جابر مع الجانب السوري “حركة نشطة” مع وجود تسهيلات تخدم انسياب البضائع وحركة الشحن، مع بدء تطبيق قرار السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية عبر معبر جابر الحدودي.
ولفت النظر إلى أن الشاحنات بدأت بالدخول إلى سوريا من معبر جابر، وتنقل العديد من البضائع من مواد غذائية وغيرها.


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