انخفاض أسعار الذهب محلياً 80 قرشاً

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، 80 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 53 ديناراً، والشراء عند 51 ديناراً.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 61 ديناراً، والشراء عند 58.6 دينارا.

كما انخفض سعر بيع غرام عيار 18 إلى 47.20 ديناراً، والشراء عند 43.70 ديناراً.