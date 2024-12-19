الأشغال: تحويل مؤقت للسير على طريق جرش فجر الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية أشغال محافظة جرش عن إغلاق طريق عمان- جرش-إربد بمنطقة مثلث كفر خل لمدة ثمان ساعات تبدأ الساعة الواحدة من فجر يوم الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح ذات اليوم، وذلك بهدف تركيب جسر مشاة في الموقع.

وتنوه المديرية أنه وبالتنسيق مع محافظ جرش والدوريات الخارجيه في مديرية الأمن العام سيتم تحويل السير على هذا الطريق وفق الآتي:

١- الاتجاه من عمان _جرش_اربد استخدام فتحة الالتفاف البديله بجانب جسر المشاه

٢-الاتجاه من اربد الى جرش باتجاه عمان استخدام الطريق البديل مدخل كفرخل _ تقاطع كفرخل وفتحة الالتفاف البديله بجانب جسر المشاه.

وتدعو مديرية أشغال محافظة جرش الأخوة المواطنين سالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر خلال فترة الاغلاق والالتزام بالاشارات الارشادية والتحذيرية الموضوعة في الموقع والتعاون مع كوادرها وكوادر الأمن العام المتواجدة في الموقع.