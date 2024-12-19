إسرائيل تقصف صنعاء والحديدة عقب استهدافها بصاروخ يمني

وطنا اليوم:شنت دولة الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الخميس غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة، وذلك بعيد استهدافها بصاروخ يمني جديد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاحه الجوي هاجم ما سماها أهدافا عسكرية للحوثيين في اليمن بينها موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء.

من جهته، قال وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه صدّق على خطة الهجوم ضد عشرات المنشآت الإستراتجية التابعة للحوثيين.

ووصفت وسائل إعلام حوثية الهجوم الإسرائيلي على اليمن بالعدوان.

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بشأن الضربة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليمن.

وفي الإطار نفسه، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لم تنفذ الهجمات على اليمن، فيما أشارت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال إلى إن الهجوم على اليمن مخطط له منذ أسابيع.

وفي تفاصيل العدوان الإسرائيلي الجديد على اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن صنعاء والحديدة تعرضتا لسلسلة من “الغارات العدوانية”.

وأضافت أن غارات استهدفت محطتي الكهرباء المركزيتين جنوب وشمال العاصمة، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

وأفادت قناة المسيرة بأن القصف على الحديدة أسفر عن شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية.