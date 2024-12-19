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عدم استقرار جوي الجمعة .. تطورات حالة الطقس نهاية الأسبوع

منذ ساعتين
عدم استقرار جوي الجمعة .. تطورات حالة الطقس نهاية الأسبوع

وطنا اليوم_يبقى الطقس الخميس ، باردا نسبيًا في اغلب المناطق ، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، بحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية.

 

وتكون المملكة الجمعة، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض واضح على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا و غائما جزئيًا يتحول إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون غزيرة أحيانا في شمال المملكة ويصحبها الرعد.

 

ويتوقع أن يمتد هطول المطر مساءً لبعض المناطق الشرقية، وتدريجيا مع ساعات الليل يضعف هطول المطر ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ،وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مما يزيد من الشعور بالبرودة.

 

اما يوم السبت، فيكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب مناطق المملكة، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


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