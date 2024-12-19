بيان هام من الشرع بخصوص قوات سوريا الديمقراطية

وطنا اليوم_وجه قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع “الجولاني”، تحذيرا لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، مؤكدا على وجوب “الانسحاب أو العملية العسكرية التي لن تبقي منهم أحدا”.

وفي بيان بصفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على “تلغرام”، أوضح الشرع، مخاطبا “قوات سوريا الديمقراطية”، قائلا: “هنالك حلان فقط لا ثالث لهما الانسحاب أو العملية العسكرية التي لن تبقي منكم أحدا”.

وأعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في وقت سابق، الاستعداد لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في كوباني (عين العرب)، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف وتواجد أمريكي.

كما أكد ممثل الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر أن “استمرار هجمات تركيا والقوات الموالية لها ضد إقليم شمال وشرق سوريا قد يؤدي لفرار آلاف الدواعش من مراكز الاحتجاز”.

وتعهد الشرع، في وقت سابق، بأن يتم حل الفصائل المسلحة. كما أكد أنه “يجب أن تحضر عقلية الدولة لا عقلية المعارضة وسيتم حل الفصائل ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية”.