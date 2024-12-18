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ملتقى رفاق السلاح يعيد انتخاب هيئته الإدارية ويعلن عام 2025 عاماً لتفعيل الأهداف

منذ 5 ساعات
ملتقى رفاق السلاح يعيد انتخاب هيئته الإدارية ويعلن عام 2025 عاماً لتفعيل الأهداف

وطنا اليوم_عقدت الهيئة الإدارية الجديدة لملتقى رفاق السلاح اجتماعها الأول مساء اليوم الأربعاء، الموافق 18 ديسمبر 2024، بحضور نصابها القانوني. وجرى خلال الاجتماع إعادة انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية ومناقشة خطط وأهداف الملتقى للعام المقبل.

قرارات الاجتماع:

1. إعادة انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية:

العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين: رئيساً لملتقى رفاق السلاح.

العميد المتقاعد حسن نجادات: نائباً لرئيس الملتقى.

العميد المتقاعد الدكتور عوض الخرابشة: مستشاراً قانونياً للملتقى.

العميد المتقاعد إبراهيم الحمامصة: منسقاً عاماً ورئيساً للجنة الاجتماعية، إلى جانب عضوية العميد المتقاعد محمد حسن الظاهر والعقيد المتقاعد محمد العياصرة.

العقيد المتقاعد مرعي المراحلة: أمين سر الملتقى.

الدكتور فارس العمارات: ناطقاً إعلامياً باسم الملتقى.

2. إعلان عام 2025 عاماً لتفعيل أهداف الملتقى:

أكد أعضاء الهيئة الإدارية التزامهم بتحقيق رؤية ورسالة الملتقى، التي تسعى لتحسين مستوى معيشة رفاق السلاح والعمل على تحقيق العدالة في الرواتب التقاعدية. وأعربوا عن تفاؤلهم بإحراز تقدم ملموس في تحقيق هذه الأهداف، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبدعم من قائد الوطن، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وفي ختام الاجتماع، أعرب أمين سر الملتقى، العقيد المتقاعد مرعي المراحلة، عن أمله في أن يكون العام القادم محطة فارقة في

تحقيق تطلعات رفاق السلاح.


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