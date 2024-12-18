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العوران والكردي يشكرون جلالة الملك وولي العهد على تعزيتهم بفقيدهم الدكتور غازي العوران

18 ديسمبر 2024
العوران والكردي يشكرون جلالة الملك وولي العهد على تعزيتهم بفقيدهم الدكتور غازي العوران

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

 

يتوجه الـ العوران وال الكردي إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله بأسمى معاني الامتنان لانتدابه رئيس الديوان الملكي الهاشمي لتقديم التعازي بفقيدنا المرحوم بإذن الله

 

الدكتور غازي العوران (( ابو محمد ))

 

كما نتقدم الى الأهل والأصدقاء والعزوة في كافة أنحاء الوطن بكل مشاعر الامتنان وجزيل الشكر لمشاطرتهم لنا مشاعر الحزن ومواساتنا بمصابنا الجلل بوفاة فقيدنا الغالي سواء كان ذلك بالمشاركة في تشييع جثمان فقيدنا الطاهر؛ او بالحضور الى بيت العزاء؛ او بالاتصال الهاتفي او ارسال البرقيات او بالدعاء للفقيد رحمه الله.

 

لقد كان لمشاعركم الطيبة؛ وتواصلكم الصادق؛ ووقفتكم العزيزة ؛ أطيب الأثر في أنفسنا لما لمسناه فيكم من محبة لفقيدنا الكبير رحمه الله وقرن بالخير دائماً ذكراه

 

ولا أراكم الله مكروها بعزيز


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