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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المريان

18 ديسمبر 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المريان

وطنا اليوم_عمان 18 كانون الأول 2024-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة المريان بوفاة العميد المتقاعد نوفان محمد المريان.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة أيدون، بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المريان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد رضوان العتوم.


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