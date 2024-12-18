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المقاومة تقتل 6 جنود إسرائيليين شمال غزة وتقصف عسقلان

18 ديسمبر 2024
المقاومة تقتل 6 جنود إسرائيليين شمال غزة وتقصف عسقلان

وطنا اليوم:اعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر، قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأضافت أنها أجهزت على جندي سادس بجوار دبابة ميركافا واستولت على سلاحه، ثم ألقت قنبلتين على الدبابة في بيت لاهيا.
كما قالت كتائب القسام إنها فجّرت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرق مخيم جباليا.
من جهتها نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا تظهر قصف مقاتليها مدينة عسقلان ومستوطنات في منطقة غلاف غزة بصواريخ غراد.
وأظهرت الصور عملية تجهيز الصواريخ داخل أحد الأنفاق قبل إطلاقها.
كما أعلنت سرايا القدس قصف جنود وآليات الاحتلال في مناطق التوغل بوسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقالت إن مقاتليها سيطروا أيضا على مسيّرة إسرائيلية خلال قيامها بمهمة في وسط غزة.
وأمس الثلاثاء، نشرت سرايا القدس صورا لما قالت إنها عملية استحكام مدفعي على جنود وآليات إسرائيلية كانت تتوغل في حي الجنينة شرقي مدينة رفح في جنوبي القطاع.
وأظهر الفيديو عملية رصد الآليات خلال توغلها في منطقة العملية واستهدافها بقذائف الهاون في 12 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.


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