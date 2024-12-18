الصفدي مستذكراً شهداء قلعة الكرك: سيبقى الأردن عصياً على أيادي الإرهاب الغادرة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إننا نستذكر في هذه الأيام حادثة شهداء قلعة الكرك والذين أقبلوا للشهادة فداءً للوطن وأمنه واستقراره، مقدمين أعظم التضحيات بوجه عصابات الضلال والإرهاب الغادرة.

وأضاف الصفدي: إن مجلس النواب وإذ يبعث أسمى وأجل معاني الفخر لأهالي الشهداء الأبطال، ليؤكد أن هذا الوطن سيبقى بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وصلابة وبسالة جيشنا وأجهزتنا الأمنية ووعي أبناء شعبنا العزيز، عصياً بوجه الطامعين، قوياً أمام كل المؤامرات والمحاولات الخبيثة التي تتكسر في كل مرة على صخرة الأردن الصلبة.

وختم الصفدي بالقول: ستبقى تضحيات شهداء الكرك تضيء سجل الوطن الحافل بالمجد، فالرحمة لأرواحهم الطاهرة الخالدة بإذن الله في جنات النعيم، والخزي والعار لكل معتدٍ أثيم غادر.