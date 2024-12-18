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التربية تحدد موضوعات غير مطلوبة بامتحان الانجليزي للتوجيهي

18 ديسمبر 2024
التربية تحدد موضوعات غير مطلوبة بامتحان الانجليزي للتوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، عن موضوعات مبحث اللغة الإنجليزية بالفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الحادي عشر، غير مطلوبة في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي 2024/2025.
ووفق ما نشرت الوزارة عبر قناتها على “واتسآب”، فإن هذه الموضوعات المدرسية غير مطلوبة في امتحانات الثانوية العامة هي:

– الوحدة الخامسة: “Making sense of the senses”

– الصفحات (68 – 71): “Literature Spot, Culture Spot”

– النتاجات الأدائية الخاصة بمهارتي التحدث والاستماع (Speaking & Listening Skills)، مع التأكيد على أن النتاجات التي يمكن قياسها بالورقة والقلم هي المطلوبة في الامتحان.
وكان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، قال في وقت سابق، إنه تم تطوير الخطة الدراسية حتى يعقد امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” على مدار عامين، لأول مرة في الأردن.
وأضاف شحادة أن الطلبة في صف الحادي عشر يتقدمون في نهاية العام لامتحان الثانوية العامة في 4 مباحث؛ وهي الثقافات المشتركة، فيما يتقدمون نهاية الصف الثاني عشر لـ4 مباحث تخصصية، ليتم توزيع العبء الدراسي على عامين، لتخفيف التوتر على الطلبة وذويهم.
ونشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2024 الصادرة بمقتضى المادة (29) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، التي يعمل بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


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