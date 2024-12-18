نائبة وزير خارجية الاحتلال: قادة سوريا الجدد ذئاب بثياب أغنام

وطنا اليوم:أكدت نائبة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات لبلومبرغ الأربعاء أن التصريحات القوية لترمب كانت مهمة في تحقيق اختراق في صفقة التبادل.

وقالت نائبة وزير خارجية إن قادة سوريا الجدد هم ذئاب بثياب أغنام، مضيفة: “ويحاولون إقناع العالم بأنهم ليسوا متطرفين”.

وأشارت الى أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينخدع بالكلام اللطيف من قادة سوريا الجدد، مشيرة الى أنه سيتم تقييم أفعالهم.