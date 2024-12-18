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ارتفاع موجودات صندوق الاستثمار لتلامس 16 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني

18 ديسمبر 2024
ارتفاع موجودات صندوق الاستثمار لتلامس 16 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني

وطنا اليوم:قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، إن موجودات الصندوق نمت حتى نهاية 30 تشرين الثاني الحالي لتصل إلى 15.99 مليار دينار مقارنة مع 14.838 نهاية العام الماضي 2023 وبنسبة نمو بلغت 7.8%
وأضاف كناكرية في اجتماع مع أعضاء اللجنة المالية النيابية أن الصندوق حقق دخلا صافيا بلغ 821.6 مليون دينار بنهاية تشرين الثاني مقارنة مع 723.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع قيمته 97.8 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 13.5 %.


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