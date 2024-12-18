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الصفدي يبجث مع رئيس مجلس النواب العراقي جهود وقف العدوان على غزة

18 ديسمبر 2024
الصفدي يبجث مع رئيس مجلس النواب العراقي جهود وقف العدوان على غزة

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني والوفد البرلماني المرافق له.
وبحث الصفدي والمشهداني خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد الصفدي والمشهداني استمرار العمل على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وزيادة التعاون في مختلف المجالات خدمة لمصالح الشعبين.
وبحث الصفدي والمشهداني خلال اللقاء الأوضاع في المنطقة، وخصوصاً في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكدا دعم الشعب السوري في إعادة بناء سوريا عبر عملية سياسية يقودها السوريون وتلبي حقوقهم وطموحاتهم، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها.


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