بلدية إربد تمدد العمل بمديرية ضريبة الأبنية والأراضي

وطنا اليوم:أعلنت بلدية إربد الكبرى عن تمديد ساعات العمل في مديرية ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) حتى الساعة 5 مساءً، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى نهاية العام الحالي.

وقال مدير المديرية، بشار القصاص، إن القرار يأتي للتسهيل على المواطنين والمكلفين، ومنحهم الفرصة الكاملة لتسديد ما عليهم من ضرائب قبل حلول نهاية العام، للاستفادة من إعفاء الغرامات بنسبة 100 بالمئة، وتجنبا لفرض غرامة جديدة مع حلول عام 2025.

وأوضح أن الدوام في المديرية سيكون حتى الساعة 5 مساءً طيلة أيام الأسبوع، مع استمرار العمل أيام الجمع والعطل الرسمية ابتداءً من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا، وذلك حتى نهاية كانون الأول الحالي.