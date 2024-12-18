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‏رفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة في عمان

18 ديسمبر 2024
‏رفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة في عمان

وطنا اليوم:رُفع العلم السوري الجديد على السفارة السورية في العاصمة عمان، الأربعاء، بعد أن تم إزالة العلم القديم بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون أول الجاري.
ورصدت مشاهد فيديو لحظة رفع العلم على السارية المخصصة أمام السفارة السورية في العاصمة عمان.
إلى ذلك يؤكد الأردن وقوفه إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة التاريخية في إعادة بناء سوريا الموحدة التي لا اعتداء فيها على سيادتها أو أرضها ولا وجود عليها للإرهاب، واحترام إرادته وخياراته لبناء نظام سوري جديد يمثل كل السوريين ويحفظ حقوقهم، وفقا لتصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي.


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