رئيس الوزراء: الأردن والعراق يشتركان بأهداف اقتصادية وتنموية متشابهة

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني والوفد البرلماني المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز الأردن بعلاقات الأخوة التي تجمع الأردن بجمهورية العراق الشقيقة، مؤكدا أهمية إدامة وتكثيف التواصل بين البلدين على مختلف المستويات، خصوصا البرلمانية بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وبما يدفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأردن والعراق يشتركان بأهداف اقتصادية وتنموية متشابهة وأن التعاون بينهما ضروري للاستفادة مما يمتلكه البلدان من مميزات في مجالات الصناعة والتجارة وموارد الطاقة والتعدين والتكنولوجيا وغيرها، مبينا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة في مختلف المجالات.

من جهته، قال الدكتور المشهداني، إن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا أوسع بين البلدين، مؤكد أن دور الأردن العروبي ومواقفه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مختلف القضايا واضحة ومشرفة وأن حكمة جلالته وحرصه على مصالح العراق وعلى استقرار المنطقة محط تقدير واعتزاز.

وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث أكد الجانبان أهمية أمن المنطقة واستقرارها وضرورة التعاون بين الجميع في هذا الاتجاه.

وحضر اللقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية النائب تيسير أبو عرابي والسفير العراقي لدى الأردن عمر البرزنجي.