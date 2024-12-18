توقيع اتفاقيات تزويد وتوصيل الغاز الطبيعي لمصانع في الهاشمية

وطنا اليوم:رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقيات توصيل وتزويد الغاز الطبيعي لمشروع المحطة الرئيسية للغاز الطبيعي المضغوط ( CNG Mother Station ) في منطقة الهاشمية، بين شركة فجر الأردنية المصرية، والشركة المتقدمة للغاز المركزي “بروغاز”، وشركة تنمية للغاز الطبيعي، ومصانع الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة الجاهزة (Classic Fashion).

ووقع اتفاقيات التزويد كل من الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية المهندس فؤاد رشاد، والرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للغاز المركزي “بروغاز” فادي الشوبكي، والرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي محمد الطرابيلي.

و تم توقيع اتفاقية نقل وتوزيع الغاز بين الشركة المتقدمة للغاز المركزي “بروغاز” ومصانع الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة الجاهزة (Classic Fashion) لإيصال الغاز الطبيعي للمصنع.

وقال وزير الطاقة على هامش التوقيع، إن هذه الاتفاقيات تأتي كجزء من المشروع الوطني الأردني الهادف لإيصال الغاز الطبيعي لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية في المملكة، لغايات خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي توفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

وبيّن الخرابشة، أن الوزارة تعمل على إيصال الغاز الطبيعي لمنطقة الروضة الصناعية في مدينة معان، ولمنطقة الموقر الصناعية، ولمنطقة المفرق التنموية، ولمختلف مواقع التجمعات الصناعية.

ونوه إلى أن إيصال الغاز للمدن الصناعية يحقق وفرا يقارب 60% من كلف الطاقة، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية، ويمكنها من المنافسة ودخول أسواق جديدة وزيادة إنتاجيتها وتوسيع نشاطها مما يخلق فرص عمل جديدة.

من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية المهندس فؤاد رشاد، أن استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل، وجلب لمزيد من الاستثمارات للأردن.

وبيّن رشاد، أن الغاز هو مصدر طاقة صديق للبيئة ونظيف جداً، ويحقق وفرا كبيرا على القطاع الصناعي، ما يسمح بتوسيع المصانع لخطوط إنتاجها، ومنافستها في الأسواق العالمية.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للغاز المركزي “بروغاز” فادي الشوبكي أن هذه الاتفاقية هي بداية الطريق لاتفاقيات اخرى مستقبلية تسعى لتخفيف الكلف على المصانع، وتسهم بشكل أكثر في رفع معدلات النمو.

وتهدف هذه الاتفاقيات لتنفيذ مشروع الربط مع محطة قياس وتخفيض الغاز الطبيعي والمملوكة لشركة فجر الأردنية المصرية بمنطقة الهاشمية في مدينة الزرقاء، وتوصيل وتغذية محطة الغاز الطبيعي المضغوط المنوي تنفيذها من خلال شركة “بروغاز” لنقل وتوزيع وتزويد الغاز الطبيعي المضغوط للمصانع التي تبعد عن شبكات الغاز للاستفادة من المزايا التنافسية والمتعددة للغاز الطبيعي التي من أهمها نسبة الوفر المباشر والتي تتراوح نسبتها من %30 إلى %60 حسب الوقود المستخدم.

ويأتي هذا المشروع في إطار السعي الدائم لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لتعظيم وتعميم استخدام الغاز الطبيعي كوقود اقتصادي وصديق للبيئة للقطاعات المختلفة وخاصة القطاع الصناعي، بهدف تخفيف أعباء كلف الطاقة والتكاليف التشغيلية على القطاع الذي يلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو بتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

ويهدف المشروع إلى تغذية المحطة الرئيسية للغاز الطبيعي المضغوط (CNG Mother Station) بقدرة إنتاجية تصل إلى 160,000م3 يومياً كمرحلة أولى لتموين الناقلات المتخصصة في نقل الغاز الطبيعي المضغوط بمنطقة الهاشمية، وذلك لتزويد المصانع التي تبعد عن شبكة الغاز الطبيعي ومنها مجموعة مصانع الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة الجاهزة (Classic Fashion) بمدينة المفرق الصناعية.

وتجدر بالإشارة إلى أن تنفيذ المشروع سيتم باستخدام وتوريد أحدث التقنيات والمواصفات القياسية العالمية لمعدات محطة الضواغط الرئيسية من ضواغط وموزعات الشحن سريعة التموين( Fast Fill Dispensers ) واستخدام تقنية المراقبة والتحكم عن بُعد (SCADA SYSTEM) والذي يضمن المراقبة والتحكم عن بُعد للمعدات سواء داخل محطة التموين الرئيسية ( Mother Station ) أو للناقلات، بالإضافة إلى محطة التخفيض الفرعية المتواجدة داخل المصنع ( Daughter Station).

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار التعاون القائم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة فجر الأردنية المصرية لتعزيز الخطط المستقبلية لتنمية تنفيذ مشروعات تغذية القطاع الصناعي في المملكة بالغاز الطبيعي.

وتعتبر اتفاقيات توصيل الغاز الطبيعي مع شركة “بروغاز” هي الأولى من نوعها في الأردن، والتي بموجبها ستتمكن “بروغاز” من تأسيس محطة وتسهيلات الغاز الطبيعي المضغوط وتوزيعه عبر ناقلات متخصصة للمصانع البعيدة عن شبكة الغاز الطبيعي الرئيسية، عن طريق الاستفادة من البرنامج الذي تقدمه شركة تنمية للغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة فجر الأردنية المصرية من أجل توفير حلول وتطبيقات اقتصادية لتعظيم استخدامات الغاز الطبيعي داخل المملكة.