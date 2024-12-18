مشاركة جامعة فيلادلفيا في مؤتمر بيت الحكمة الدولي في جمهورية العراق

وطنا اليوم:شاركت جامعة فيلادلفيا ممثلة بالأستاذ الدكتور ظاهر القرشي من كلية الاعمال في المؤتمر العلمي والذي تم تنظيمه من قبل بيت الحكمة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية بعنوان: الهجرة واللجوء والتحديات الإنسانية بين المسؤولية الدولية والالتزامات الوطنية، حيث عُقد المؤتمر في العاصمة العراقية بغداد وبرعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء العراقي وبحضور أكاديميين ودبلوماسيين، وبمشاركة أكثر من 200 باحث من مختلف الدول العربية والأجنبية.

هدف المؤتمر الى تسليط الضوء على قضايا الهجرة واللجوء وقضايا حقوق الانسان والبحث في مختلف العوامل والأسباب التي تدفع الشباب الى الهجرة، والعمل على اقتراح سياسات وتبني إجراءات تستهدف حوكمة الهجرة، ومحاولة بناء استراتيجيات وسياسات تعمل على تيسير التوظيف المنصف للمهاجرين وضمان الظروف التي تكفل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمل اللائق بهم. وفي نهاية المؤتمر تم تكريم الدكتور القرشي من قبل رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة عطوفة الأستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي لمشاركته في جلسات ووقائع المؤتمر مع تقديره لجامعة فيلادلفيا لهذه المشاركة الكريمة.