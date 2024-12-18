أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى المرحوم فارس كفاوين (أبو جمال)

وطنا اليوم:بمزيد من الحزن والاسى تتقدم اسرة جامعة فيلادلفيا ممثلة

برئيس وأعضاء مجلس الامناء ومجلس الادارة

ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية

المرحوم فارس كفاوين (أبو جمال)

والد الزميل الدكتور عمر الكفاوين

(عميد شؤون الطلبة)

ويتقدمون من أسرة الفقيد بأصدق مشاعر العزاء والمواساة

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه

وان يسكنه فسيح جنانه وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا اليه راجعون