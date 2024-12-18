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وزير الأشغال يتفقد مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق الزرقاء – المفرق

18 ديسمبر 2024
وزير الأشغال يتفقد مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق الزرقاء – المفرق

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، الثلاثاء، أعمال مشروع صيانة وتحسين وإعادة تأهيل طريق الزرقاء – المفرق، الذي تنفذه الوزارة في المنطقة الممتدة من ثغرة الجب وصولا لجسر قاعدة الملك حسين الجوية مروراً بجامعة آل البيت وبطول 13 كيلومترا.
وبحسب بيان الوزارة، تشمل أعمال العطاء كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة، إضافة إلى أعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وأوضحت أن نسبة الإنجاز في المشروع، الذي انطلق العمل فيه قبل نحو شهر، بلغت 22 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال مع نهاية آذار من العام المقبل.
ووجه أبو السمن العاملين في المشروع إلى تسريع وتيرة العمل نظرا لأهمية الطريق الذي يعد من الطرق الحيوية التي تربط محافظة العاصمة بمحافظات الزرقاء والمفرق واربد، وتمتد نحو الحدود مع سوريا الشقيقة، ومراعاة وكثافة الحركة المرورية.


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