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امام وزير التربية والتعليم…شكوى ولي أمر حول تعرضه وابنته لمعاملة غير لائقة في مدرسة حكومية بإربد

17 ديسمبر 2024
امام وزير التربية والتعليم…شكوى ولي أمر حول تعرضه وابنته لمعاملة غير لائقة في مدرسة حكومية بإربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_تقدم أحد أولياء الأمور بشكوى رسمية إلى مديرية التربية والتعليم في قصبة إربد الأولى، على خلفية تعرضه وابنته الطالبة في الصف العاشر لموقف وصفه بغير اللائق داخل إحدى المدارس الحكومية، وذلك صباح يوم الأحد الموافق 15-12-2024.

ووفقاً لما ذكره ولي الأمر لوطنا اليوم ، فقد توجه إلى المدرسة برفقة ابنته لطلب تسهيل تقديم امتحانها في الحصة الأولى أو تأجيله نظراً لحاجتها لمراجعة طبية.

وأوضح لوطنا اليوم أن طلبه قوبل بالرفض من قبل إحدى الإداريات، مشيراً إلى أن النقاش تطور بشكل غير مبرر، حيث وُجهت له عبارات مسيئة وشتائم وإهانات لفظية أحرجته أمام ابنته وعدد من المعلمات.

وأضاف أنه تفاجأ لاحقاً بحضور رجال الأمن إلى المدرسة بناءً على شكوى مقدمة ضده، رغم تأكيده أنه لم يصدر منه أي تصرف أو رد فعل غير لائق، وأنه كان منضبط النفس طوال الوقت.

وأوضح لوطنا اليوم أنه تم اصطحابه إلى المركز الأمني، حيث تم الإفراج عنه لاحقاً بعد كتابة تعهد إداري، مؤكداً أن القضية بقيت ضمن إطار إداري لا يستدعي تصعيدها.

وأشار ولي الأمر إلى أن ابنته تعرضت لحالة إغماء داخل المدرسة نتيجة التأثر النفسي الشديد بعد سماعها كلمات من المسؤولة تتعلق بوالدها، مما أدى إلى فقدانها للوعي.

وفي ضوء ما حدث، أكد ولي الأمر أنه تقدم بشكوى رسمية إلى مديرية التربية والتعليم لمطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق في الواقعة.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على بيئة تعليمية يسودها الاحترام المتبادل، وتجنب أي ممارسات قد تؤثر سلباً على الطلبة أو أولياء أمورهم.

يُنتظر أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات المناسبة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، لضمان متابعة تفاصيل الشكوى بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

 

وتتحفظ وطنا اليوم على الاسماء وباقي التفاصيل لحين طلبها من الجهات المعنية


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