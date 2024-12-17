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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الغنانيم والعدوان

17 ديسمبر 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الغنانيم والعدوان

وطنا اليوم_عمان 17 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الغنانيم العبادي بوفاة الإعلامي سالم كايد الغنانيم العبادي، وإلى عشيرة العدوان بوفاة عدوان مجحم ماجد العدوان، والد الإعلامي مجحم العدوان.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي الغنانيم العبادي والعدوان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما جميعا بواسع رحمته.

كما قدم واجب إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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