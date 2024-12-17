الرواد: الأردن يمتلك خامس احتياطي عالمي من الفوسفات

وطنا اليوم:اكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المهندس عبدالوهاب الرواد اهمية الصناعات التحويلية التي تقوم بها الشركة والتي ترفع من القيمة المضافة للمنتج الفوسفاتي وزيادة ايرادات الشركة

واضاف خلال لقاء مع برنامج مال واعمال الذي بثه التلفزيون الاردني ان الشركة تحتل مكانة رائدة عالميا في عالم التصنيع الفوسفاتي خاصة وان المملكة الاردنية الهاشمية تمتلك خامس احتياطي عالمي من مادة الفوسفات مما اهلها لتكون رائدة عالميا في هذه الصناعة

وبين الرواد انه تم انتاج ما يزيد عن 11.5 مليون طن من الفوسفات للسوق المحلي والعالمي فيما حققت الشركة حجم ارباح بلغت 447 مليون دينار في العام 2023 مشيرا الى تميز الشركة في انتاج مادة حامض الفوسفوريك والذي يعد من اهم الصناعات التحويلية لخام الفوسفات حيث بلغ حجم انتاج الشركة في العام الماضي 300 الف طن من انتاج المجمع الصناعي في العقبة و300 الف طن اخرى من الشركة الاردنية الهندية وحقق المشروع المشترك مع اتحاد المزارعين الهنود 500 الف طن فيما انتج مشروع الشركة المقام في اندونيسيا 200 الف طن من حامض الفسفوريك والذي يعد مادة رئيسة تدخل في اغلب صناعات الاسمدة الفوسفاتية بحيث اصبحت شركة مناجم الفوسفات الاردنية هي المحدد الاول والرئيس لسعرحامض الفوسفوريك عالميا

واشار الرواد الى دخول الشركة الى اسواق جديدة غير تقليدية في الاعوام القليلة الماضية باشراف وتوجيه من قبل مجلس الادارة ومنها السوق الهولندي والنرويجي واليوناني والفليبيني اضافة الى السوق الهندي الذي يستقبل ما يقارب 60 بالمئة من منتجات الشركة الفوسفاتية فيما تم اعادة فتح السوق الاثيوبي الذي توقف طويلا في السابق لتصدير سماد الداب الذي تنتجه الشركة اضافة الى اسواق اليابان واوكرانيا واستراليا والسوق العراقي

ونوه الى التوجه الحثيث نحو زيادة الانتاج من حامض الفوسفوريك بحيث يصل انتاج المجمع الصناعي في العقبة الى 500 الف طن سنويا بقيمة توسع واستثمار جديد تبلغ 100 مليون دولار مثلما سيتم انشاء مشروع مشترك وتوسع جديد مع الشركة الاردنية الهندية للكيماويات لصناعة حامض الكبريتيك بقدرة انتاجية تبلغ 700 الف طن سنويا وانتاج حامض الفوسفوريك بطاقة انتاجية تصل الى 300 الف طن

ونوه الرواد الى ان مبيعات الفوسفات للسوق الخارجي كانت بحدود 70 بالمئة من المنتج فيما كانت في السوق المحلي حوالي 30 بالمئة لكن المعادلة بدأت تختلف بعد التوجه لتصنيع الاسمدة حيث اصبح السوق المحلي يستهلك 48 بالمئة من المنتج فيما انخفضت حصة السوق الخارجي الى 52 بالمئة حيث يشكل ذلك قيمة مضافة ونوعية كبيرة لتعظيم المنفعة من الفوسفات الخام واستغلاله في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني

وحول المشاريع القادمة الجديدة في شركة مناجم الفوسفات اوضح الرئيس التنفيذي للشركة ان هناك مشروعان كبيران احدهما مع شركة تركية كبرى لانتاج 300 الف طن من حامض الفسفوريك وتبلغ قيمة المشروع 400 مليون دولار وشراكة ايضا مع شركة البوتاس العربية لانتاج حامض الفوسفوريك واسمدة متخصصة بقيمة اجمالية للمشروع تبلغ 600 مليون دولار ومن شأن هذين المشروعين توفير ما يقارب الف فرصة عمل

ونوه الرواد الى ان الشركة وانسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤية التحديث الاقتصادي بدأت بشراكة مع احدى الشركات المحلية لانتاج 100 الف طن من الاعلاف الحيوانية المنتجة من خلال حامض الفوسفوريك بكلفة اجمالية تصل الى 40 مليون دولار بحيث يتم تصدير كامل الكمية المنتجة الى الاسواق الخارجية

وبين الرواد ان الشركة تعمل على مشروع جديد في منطقة الشيدية يعمل على انتاج مادة الفوسفات من خلال عملية التعويم بطاقة انتاجية تصل الى 2 مليون طن من الفوسفات سنويا وبكلفة تبلغ 120 مليون دولار .