التخليص على 5723 مركبة كهربائية منذ بدء تخفيض الضريبة

وطنا اليوم:قال مدير جمرك المنطقة الحرة، العقيد جمارك ركاد العيسى، الثلاثاء، إن عدد المركبات الكهربائية التي أتمت إجراءات الجمرك بالكامل، وصل إلى 5723 مركبة، منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني 2024.

وأوضح العيسى أن عدد البيانات المسجلة لغايات استكمال الإجراءات الجمركية، بلغ 6628 بيانا، مشيرا إلى أن جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء يشهد حركة نشطة جدا، بسبب الإقبال الكبير من المواطنين والتجار لغايات التخليص على المركبات الكهربائية، خاصة مع قرب انتهاء العمل بقرار التخفيض بتاريخ 31 كانون الأول 2024.

وأكد، استمرار تمديد ساعات العمل في الجمرك، وحتى آخر معاملة يوميا، بعد تعزيز الكوادر وتهيئة كافة الاحتياجات التي تلبي الإقبال الكبير، ضمن خطة الطوارئ المشتركة مع الجهات المعنية بهدف تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية.

وكانت الحكومة قد قررت، إعفاء المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40% كما أعفت المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار لتصبح 27.5% بدلاً من 55%