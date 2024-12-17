اللواء الركن الحنيطي يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، قيادة الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس..

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد الحرس الملكي الخاص عن المهام والواجبات التي يقوم بها الحرس الملكي وعن سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية التي ينفذها للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والفعالية.

واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال جولته على مستوى التطوير والتحديث الذي وصلت إليه قيادة الحرس الملكي الخاص، مشيداً بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتع بها مرتبات الحرس والاحترافية في تنفيذ الواجبات والمهام الموكولة إليهم.