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منحتان من الملك لتأسيس جامعة موقع المغطس وتذهيب زخارف قبة الصخرة

منذ ساعتين
منحتان من الملك لتأسيس جامعة موقع المغطس وتذهيب زخارف قبة الصخرة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني قيادات دينية مسيحية وإسلامية أردنية ومقدسية، الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية.
وقدم جلالته منحة على نفقته الخاصة لدعم تأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية الدولية، ومنحة أخرى لتذهيب الزخارف التاريخية في قبة الصخرة المشرفة.
وهنأ جلالة الملك المسيحيين في الأردن وفلسطين وجميع أنحاء العالم بالأعياد المجيدة، ويؤكد استمرار دعم الأردن لصمود الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على مواصلة المملكة لدورها التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.


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