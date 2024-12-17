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كيف ستغطي الحكومة تكاليف توسعة مستشفى الامير فيصل؟

منذ 4 ساعات
كيف ستغطي الحكومة تكاليف توسعة مستشفى الامير فيصل؟

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بتوفير المال لتغطية تكاليف مشروع توسعة مستشفى الأمير فيصل.

وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي من الزرقاء، إذا لم تتم تغطية تكاليف التوسعة من خلال المنح، ستتكفل الحكومة حينها بتغطية التكاليف من ميزانيتها، وذلك لأهمية المتسشفى في محافظة الزرقاء.

وأشار إلى انه سيبدأ العام المقبل العمل بمشروع توسعة مستشفى الأمير فيصل بقيمة 9 ملايين دينار، وسيستمر العمل لينتهي بالكامل عام 2028.

وأوضح أن التمويل تم تخصيصه وبصدد إنهاء الموافقات حتى يبدأ التنفيد، إلى جانب إنجاز مجموعة من الإجراءات الضَّروريَّة والعاجلة.


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